“زنبق السلام” و”العنكبوت” أشهرها.. النباتات الداخلية عنصر جمالي وفوائد صحية متعددة

تضفي النباتات الداخلية لمسات جمالية وحيوية داخل المنازل والمكاتب والأماكن المغلقة، وتمثل عنصرًا أساسيًا في هويتها وتصميمها الداخلي، إلى جانب إسهامها في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الراحة النفسية، ومنح المكان طابعًا طبيعيًا يعزز الإحساس بالهدوء والاتزان.

ولا تقتصر أهمية هذه النباتات على ذلك، بل تمتد إلى فوائد صحية متعددة، منها فوائد بيئية تتمثل في تحسين جودة الهواء وتنقيته، وفوائد نفسية تتمثل في تقليل الشعور بالتوتر والإجهاد، إضافة إلى تعزيز التركيز والإنتاجية في بيئات العمل، وهو ما جعلها خيارًا مفضلًا لدى كثير من جهات العمل.

ويؤكد مختصون في النباتات أن نجاح النباتات الداخلية يعتمد على اختيار الأنواع المناسبة لطبيعة وبيئة المكان، من حيث الإضاءة، ودرجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، مع الالتزام ببرامج الري الملائمة، والعناية بالتربة؛ للمحافظة على صحة الجذور وإطالة عمر النبات، فيما يرى مهتمون بالتصميم الداخلي أن دمج النباتات مع عناصر الإضاءة الطبيعية والأثاث الحديث يعزز جمالية المكان، ويخلق بيئة أكثر ترحيبًا.



وبيّنت أستاذة الزينة والنباتات الطبية والعطرية بجامعة الملك فيصل الدكتورة ناهد مصطفى راشد، أن النباتات الداخلية تتميز بقدرتها على النمو في ظروف الإضاءة المحدودة ودرجات الحرارة المعتدلة، إلى جانب تميزها بالأوراق الخضراء الجذابة، وأحجامها المناسبة للمساحات المغلقة.

وأضافت أن هذه النباتات تسهم في تحسين جودة الهواء داخل الأماكن المغلقة من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، وتساعد على زيادة الرطوبة النسبية وتقليل الشعور بالجفاف، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن بعض النباتات الداخلية لها القدرة على امتصاص عدد من المركبات العضوية المتطايرة، مثل الفورمالدهيد، والتولوين، والزيلين، وهي ملوثات قد تنبعث من الدهانات، والأثاث، ومواد التنظيف.



وأوضحت الدكتورة ناهد أنه للحفاظ على صحة النباتات الداخلية، يُنصح بوضعها في أماكن تتوافر فيها إضاءة مناسبة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لأغلب الأنواع، مع ريها باعتدال حسب احتياجات كل نبات، وتجنب تشبع التربة بالمياه، كما ينبغي تنظيف الأوراق من الغبار بصورة دورية، وتسميد النباتات خلال موسم النمو، وفحصها باستمرار لاكتشاف أي إصابات حشرية أو مرضية ومعالجتها مبكرًا.

وأكد أستاذ الصحة النفسية المشارك بجامعة الملك فيصل الدكتور منتصر كمال الدين محمد، أن النباتات الداخلية تؤدي دورًا كبيرًا في تحسين الحالة النفسية والشعور بالاسترخاء، إذ تسهم في خفض الشعور بالتوتر، وتحسين المزاج والرفاه النفسي، وزيادة الإحساس بالراحة والسكينة، وتحسين التركيز والانتباه، وتقليل الإرهاق الذهني أثناء أداء المهام التي تتطلب مجهودًا معرفيًا، لافتًا النظر إلى أن عددًا من الدراسات أشارت إلى أن وجود النباتات الداخلية يساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين الذاكرة، وتقليل التوتر، إلى جانب منح شعور بالألفة، بما يقلل مشاعر الوحدة والقلق.

وتشهد المشاتل وأسواق الأشجار بالمنطقة الشرقية تنوعًا واسعًا في النباتات الداخلية من حيث الحجم، والشكل، واللون، والرائحة، فيما تتصدر عدة أنواع قائمة النباتات الأكثر طلبًا، أبرزها: سباثيفيلوم “زنبق السلام”، والعنكبوت، والفيكس المطاط، ونخلة الأريكا، والسانسيفيريا، والزاميا، والبوتس، والمونستيرا، والديفنباخيا، والدراسينا، والفلودندرون، والشيفليرا، وكالاتيا، وأجلونيما، إلى جانب الصباريات مثل الألوفيرا، والإشفيريا، والهاوورثيا، وغيرها من النباتات.

وتوفر المشاتل والمتاجر الإلكترونية مئات الأصناف من النباتات والزهور بمختلف الأحجام والأسعار، إلى جانب تقديم خدمات تنسيق النباتات ورعايتها، في ظل ارتفاع الوعي بأهمية المساحات الخضراء الداخلية ودورها في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية.