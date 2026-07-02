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زيادة تراجع معدل البطالة في اليونان خلال مايو الماضي

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
زيادة تراجع معدل البطالة في اليونان خلال مايو الماضي
المواطن - واس

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تراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية في اليونان إلى 8.1% في مايو الماضي، حيث كان معدل البطالة قد سجّل 8.7% خلال مايو من عام 2025، وبلغ 9.1% في أبريل الماضي، بحسب إحصاءات
أصدرتها هيئة الإحصاء اليونانية أمس.
وبلغ عدد العاطلين في مايو الماضي 383740، بانخفاض بواقع 29643 مقارنة بمايو 2025، وتراجع عدد العاطلين بمايو 48028 مقارنة بأبريل الماضي.
وارتفع معدل البطالة بين النساء إلى 11.7% في مايو الماضي مقارنة بـ10.6% في نفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجع بين الرجال إلى 5% مقارنة بـ7.2% في العام الماضي.

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