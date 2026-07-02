حريق غابات يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم جنوب فرنسا أسعار النفط تهبط بنحو 1% زيادة تراجع معدل البطالة في اليونان خلال مايو الماضي #يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط الاشتراك عند العمل لدى أكثر من جهة #يهمك_تعرف | تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء زيتونة عمرها أكثر من ألفي عام تطرح ثمارها بعدما أوشكت على اليباس أكثر من 300 ساعة عمل.. وِرث يحوّل المعامل إلى ورشة لخدمة الكعبة المشرفة باكستان: تقدم إيجابي في المحادثات الأميركية الإيرانية بالدوحة
تراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية في اليونان إلى 8.1% في مايو الماضي، حيث كان معدل البطالة قد سجّل 8.7% خلال مايو من عام 2025، وبلغ 9.1% في أبريل الماضي، بحسب إحصاءات
أصدرتها هيئة الإحصاء اليونانية أمس.
وبلغ عدد العاطلين في مايو الماضي 383740، بانخفاض بواقع 29643 مقارنة بمايو 2025، وتراجع عدد العاطلين بمايو 48028 مقارنة بأبريل الماضي.
وارتفع معدل البطالة بين النساء إلى 11.7% في مايو الماضي مقارنة بـ10.6% في نفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجع بين الرجال إلى 5% مقارنة بـ7.2% في العام الماضي.