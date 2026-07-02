زيتونة عمرها أكثر من ألفي عام تطرح ثمارها بعدما أوشكت على اليباس

طرحت واحدة من أقدم شجر الزيتون في مونتينغرو (الجبل الأسود) جنوب شرق أوروبا، التي يُعتقد أن عمرها يفوق ألفي عام، ثمارها مجددًا بعد جهود حثيثة لإنقاذها.

وكانت هذه الزيتونة المزروعة بين القمم الجبلية في مونتينيغرو والبحر الأدرياتيكي، على وشك اليباس التام في السنوات الماضية لولا تدخل الخبراء. ونجت شجرة الزيتون من الحريق مرتين في القرن العشرين، وفي عام 2021 لاحظ سكان قرية ميروفيتسا الصغيرة أن الشجرة تعاني مشكلات وتوشك على اليباس.

وتقول السلطات المحلية: “إن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية الناجم عن التوسع العمراني وتغيّر طبيعة التربة”.

كما تقول مديرة الجمعية المعنية برعاية هذه الشجرة ماريا ماركوتش: “شجر الزيتون يحب الجفاف والحرارة، لذا كان ارتفاع نسبة الرطوبة يشكل خطرًا عليها”.

إزاء ذلك، جرت أعمال لتصريف المياه من محيط الشجرة، ما جعلها تستعيد عافيتها وبدأت تثمر في أكتوبر من العام 2025.

وبحسب تقدير مختبر تركي في العام 2015، فإن عمر هذه الشجرة يناهز 2250 عامًا، لكن العمر الحقيقي لأشجار الزيتون يظلّ غير مؤكد، إذ إن تحديد أعمارها يخضع لتفسيرات مختلفة، كما أن نموها المتواصل يجعل من الصعب للغاية تحديد الجذع الأصلي لها بدقة. وشكّل ظلّ هذه الشجرة عبر قرون مكانًا لعقد مصالحات بين عائلات أو عشائر متناحرة في هذه المنطقة.

وأصبحت اليوم مقصدًا سياحيًا بارزًا يجذب عشرات الآلاف من الزوّار سنويًا، بعدما ذاع صيتها.

وفي مطلع يونيو، بدأت حبات الزيتون الخضراء الصغيرة بالظهور مجددًا على أغصانها؛ إيذانًا بالمحصول الثاني لهذا العام.