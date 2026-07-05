زيلينسكي يُكذب روسيا: كوستيانتينيفكا لم تسقط

نفت كييف، مساء أمس السبت، أن تكون موسكو قد سيطرت على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في منطقة دونيتسك الشرقية، إثر إعلان للكرملين بهذا الصدد، فيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التصريحات بأنها “مجرد أكذوبة روسية أخرى”.

وصرح الناطق باسم الجيش الأوكراني أندريي كوفاليوف لوكالة فرانس برس “ما زال الوضع صعبا” لكن كوستيانتينيفكا “هي تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية”.

زيلينسكي يُكذب روسيا

كما قال كوفاليوف “يواصل المدافعون الأوكرانيون التمسك بمواقعهم على امتداد الخطوط الدفاعية المحددة”.

فيما أقرّ بتسلل مجموعات صغيرة من الجنود الروس، لكنه أكد أن المعارك لا تزال متواصلة.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن “القوات الروسية منتشرة في جميع أنحاء المدينة، من ضواحيها الجنوبية إلى الشمالية”.

أكذوبة روسية

بدوره، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التصريحات بأنها “مجرد أكذوبة روسية أخرى”.

وقال على مواقع التواصل الاجتماعي “لو كانت كوستيانتينيفكا تحت السيطرة الروسية، لما كان لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما أي مشكلة في لقائي هناك لإيجاد حل دبلوماسي لطي صفحة هذه الحرب”.

هذا ويرفض بوتين إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي لإنهاء الحرب، قائلا إن موسكو تعتزم السيطرة على ما تبقى من شرق أوكرانيا بالقوة.

واقترحت وزارة الدفاع الروسية، السبت، على كييف وقفا لإطلاق النار الاثنين في كوستيانتينيفكا بين التاسعة صباحا والثالثة عصرا بتوقيت غرينيتش بهدف تنفيذ عمليات “إنسانية” وتسليم “جثث الجنود الأوكرانيين”.