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سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا
المواطن - واس

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أطلقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا استكشاف الفضاء اليوم، مجموعة جديدة تضم 81 قمرًا صناعيًا.
وأفادت الشركة في بيان لها، أن صاروخ “فالكون 9” انطلق اليوم من قاعدة (فاندنبرغ) الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملًا الأقمار الصناعية إلى مدارها المحدد، منها (CAS500-4) وهو القمر الصناعي الكوري الذي يزن نحو 1100 رطل (500 كيلو جرام)، ويهدف لمراقبة الأرض والمحاصيل والغابات، من بين مهام أخرى.

وسيكون القمر الصناعي الكوري الذي يختصر اسمه من “القمر الصناعي المتقدم المدمج 500-4″، العضو الرابع في أسطول CAS500 المخطط له، المكون من خمسة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض (LEO).

ويمثّل هذا الإطلاق لهذه المهمة (Transporter-17 ترانسبورتر-17) الرحلة التاسعة والسبعين لصاروخ فالكون 9 في عام 2026، حيث إن 80% من مهام هذا العام كانت مخصصة لبناء شبكة “ستارلينك” كوكبة الإنترنت العملاقة التابعة لـ”سبيس إكس” في المدار الأرضي المنخفض.

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