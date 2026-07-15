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ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٦ مساءً
ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه سيغادر منصبه تاركا المملكة المتحدة “في حال أفضل مما كانت عليه” عندما تولى المسؤولية، وذلك خلال آخر جلسة أسئلة له أمام مجلس العموم، حيث واجه أسئلة وانتقادات، بل وتلقى قدرا من الإشادة من النواب اليوم الأربعاء.

وودع ستارمر، الذي سيترك منصبه الأسبوع المقبل، جلسات الأسئلة الأسبوعية الصاخبة لرئيس الوزراء، التي تبادل خلالها الانتقادات اللاذعة مع نواب المعارضة ودافع عن سجل حكومته.

ويوم الاثنين القادم، سيتنحى ستارمر عن منصبه كرئيس للوزراء بعد فقدانه دعم حزب العمال الذي ينتمي إليه، ليسلم السلطة إلى زعيم حزب العمال الجديد أندي بيرنهام.

وقال ستارمر، الذي أمضى ست سنوات زعيما لحزب العمال وعامين في منصب رئيس الوزراء: “يدرك كل رئيس وزراء، حين يتسلم الشعلة، أن اليوم سيأتي عندما يتعين عليه أن يسلمها إلى شخص آخر.”

وأضاف: “هذه نهاية مسيرتي السياسية”، وإن كان يعتزم البقاء في الوقت الراهن عضوا في مجلس النواب لا يشغل منصبا وزاريا.

وتسمح الديمقراطية البرلمانية في بريطانيا للأحزاب الحاكمة بتغيير زعمائها، وبالتالي تغيير رؤساء الوزراء، بدون الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة. ولا يتعين إجراء الانتخابات العامة المقبلة قبل عام 2029.

 

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