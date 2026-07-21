“سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية

أهابت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالعموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع (دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية)، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة العموم في دعم اتخاذ القرار فيما يخص تنظيم أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وتعزيز ثقة الأفراد بالخدمات والمنتجات المعتمدة على البيانات الشخصية.

ويسعى الدليل إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومتسق وموثوق لحوكمة ترخيص الجهات المفوضة من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة التدقيق والفحص وإصدار تقارير الفحص وفقًا لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية.

وتتطلع “سدايا” من خلال طرح هذا المشروع للاستطلاع إلى تحفيز الجهات المشمولة بنطاق تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية على تبنّي الممارسات المتوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من الجهة المختصة بشأن تطبيق أحكامه، بما يشمل الضمانات المناسبة عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها إلى خارج المملكة، وبما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز الثقة بمنظومة حماية البيانات الشخصية.

ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/GuidelinesAuditInpect/Pages/default.aspx.