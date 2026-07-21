Icon

البنتاغون يؤخر الكشف عن إصابات القوات الأمريكية في حرب إيران Icon سلمان للإغاثة يوزّع 797 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في مدينة خان يونس بقطاع غزة Icon مؤسسة الرياضات الإلكترونية تُعلن تمديد الشراكة مع الخطوط السعودية Icon “سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية Icon “شعيب أم قصر”.. مقومات طبيعية تثري تجربة الترفيه في الرياض Icon ارتفاع أسعار النفط عالميا Icon ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا Icon الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة Icon الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان” Icon مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٤ مساءً
“سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أهابت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالعموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع (دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية)، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة العموم في دعم اتخاذ القرار فيما يخص تنظيم أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وتعزيز ثقة الأفراد بالخدمات والمنتجات المعتمدة على البيانات الشخصية.
ويسعى الدليل إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومتسق وموثوق لحوكمة ترخيص الجهات المفوضة من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة التدقيق والفحص وإصدار تقارير الفحص وفقًا لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية.
وتتطلع “سدايا” من خلال طرح هذا المشروع للاستطلاع إلى تحفيز الجهات المشمولة بنطاق تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية على تبنّي الممارسات المتوافقة مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من الجهة المختصة بشأن تطبيق أحكامه، بما يشمل الضمانات المناسبة عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها إلى خارج المملكة، وبما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز الثقة بمنظومة حماية البيانات الشخصية.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/GuidelinesAuditInpect/Pages/default.aspx.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد