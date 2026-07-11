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سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
المواطن - فريق التحرير

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فرضت سريلانكا حظرًا على استيراد السلع التي يتم استخراجها أو إنتاجها أو تصنيعها، كليا أو جزئيا، في ظل العمل القسري، وفقاً للوائح المنشورة في إشعار بالجريدة الرسمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت اللوائح الصادرة في 10 يوليو الجاري، إن الوزير المختص يحدد السلع أو الكيانات أو البلدان التي تنطبق عليها اللوائح “مع مراعاة قرارات منظمة العمل الدولية”.

ويشار إلى أن الممثل التجاري للولايات المتحدة كان قد اقترح في يونيو الماضي، فرض رسوم جمركية على الواردات من سريلانكا بسبب استخدام سلع مصنعة في ظل العمل القسري.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، السفير جيميسون جرير، في بيان آنذاك، إن “إخفاق أهم شركائنا التجاريين في التصدي لاستيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري أمر غير مقبول، فهذا يخلق وضعا يُجبر فيه العمال الأمريكيون على المنافسة عالميا في ظل ظروف غير متكافئة”.

وأضاف: “لن نسمح باستمرار هذا الوضع غير المتكافئ بعد الآن”.

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