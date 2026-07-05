سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار الذهب في المملكة خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأحد 503.37 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد 461.43 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية:

بينما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأحد 440.45 ريال، وجرام الذهب عيار 18 في السعودية يسجل اليوم الأحد 377.53 ريال.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 293.63 ريال، بينما سجلت سعر أونصة الذهب بيع في السعودية اليوم الأحد 15,656.63 ريال.