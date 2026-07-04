سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 501.05 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 459.29 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية:

فيما سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 438.42 ريال، أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية فسجل اليوم السبت 375.79 ريال.

وسجلت سعر أونصة الذهب للبيع في السعودية اليوم السبت 15,584.29 ريال، فيما سجلت سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم السبت 15,588.04 ريال.