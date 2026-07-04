سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16 طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق التحالف: تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني مصر تفوز على أستراليا وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم #يهمك_تعرف | حالات إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في الرياض
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 501.05 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 459.29 ريال.
فيما سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 438.42 ريال، أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية فسجل اليوم السبت 375.79 ريال.
وسجلت سعر أونصة الذهب للبيع في السعودية اليوم السبت 15,584.29 ريال، فيما سجلت سعر أونصة الذهب شراء في السعودية يسجل اليوم السبت 15,588.04 ريال.