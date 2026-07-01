سعود بن فرحان يناقش مع المري إطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد”

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض الأستاذ طلال المري، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، والأمين العام الأستاذة أريج المعلم، وفريقًا من الجانبين، لمناقشة آليات العمل المشترك لتطبيق تصميم دامج يراعي احتياجات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، بما يعزز سهولة الوصول ويجعل إكسبو 2030 الرياض تجربة شاملة للجميع.

وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان ال سعود، عبر حسابه في منصة إكس: “في وطننا الغالي، طموحنا لا يحده أفق، وتمكين الغاليين علينا من ذوي التوحد هو في قلب كل خطوة نخطوها نحو المستقبل تحقيقاً لرؤية 2030”.

وأضاف : “سعدت بلقاء سعادة الأستاذ طلال المري، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض، وتكلمنا معاً عن آليات العمل المشترك لإطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد”؛ ونريد لهذا الحدث العالمي أن يقدم تجربة حسية متكاملة وآمنة وميسرة لكل أبنائنا وعائلاتهم”.

وتابع : “هدفنا ليس مجرد استضافة، بل أن نطبق أفضل الممارسات العالمية في الوصول الشامل ونُدرب الكوادر، لنقدم نموذجاً تفتخر به المملكة، ونبني إرثاً مستداماً لكل فعالياتنا الكبرى مستقبلاً بإذن الله. بكم ومعكم نفتح أبواب الأمل والتمكين”.