سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة قطر وسمو نائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وأبناء الفقيد وأفراد أسرة آل ثاني، في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة اليوم، سمو أمير المنطقة الشرقية والوفد المرافق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.