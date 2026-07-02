سفارة السعودية في واشنطن تحذر من محاولات احتيال بانتحال صفة موظفيها

حذّرت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية من تزايد محاولات الاحتيال التي ينفذها أشخاص ينتحلون صفة موظفي السفارة، بهدف خداع المواطنين والمقيمين والحصول على أموال أو بيانات شخصية ومالية بطرق غير نظامية.

وأكدت السفارة عبر منصة إكس، أنها لا تطلب إطلاقاً من المستفيدين تحويل أي مبالغ مالية أو تزويدها ببيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مشددةً على أن مثل هذه الطلبات تُعد مؤشراً واضحاً على محاولات احتيالية.

ودعت السفارة إلى تجاهل أي تواصل مشبوه من هذا النوع، والتحقق من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال من خلال وسائل التواصل المعتمدة، حفاظاً على أمن المعلومات والبيانات الشخصية.