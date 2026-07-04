Icon

هطول أمطار الخير على منطقة جازان Icon ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق “سن الحقايق” Icon سفارة المملكة في مسقط: وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير Icon “الكرداش” و”المغزل”.. أدوات تراثية أسهمت في صناعة السدو بمنطقة تبوك Icon جامعة حائل تنال 9 شهادات دولية Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني Icon المغرب أول المتأهلين لربع نهائي كأس العالم بثلاثية في شباك كندا Icon رئيس البرلمان التركي: لا سلام في الشرق الأوسط ما لم ينعم الفلسطينيون بالحرية Icon انقطاع الكهرباء عن المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا Icon تشكيل منتخب المغرب أمام كندا في ثمن نهائي كأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سفارة المملكة في مسقط: وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
سفارة المملكة في مسقط: وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السفارة السعودية في مسقط، اليوم السبت، بأنها باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين على إثر حادث سير وقع مساء البارحة على طريق أدم / هيما، وتم نقل المتوفين – رحمهم الله- والمصابين بعد تماثلهم للشفاء إلى المملكة.

وأعربت سفارة المملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما أعربت السفارة عن تثمينها العميق للأخوة العمانيين الذين باشروا الحادث والجهات المعنية لتعاونها وحرصها واهتمامها وتقديم التسهيلات اللازمة، وذلك حسبما ذكرت السفارة السعودية في مسقط بمنشور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد