سفارة المملكة في مسقط: وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير

أعلنت السفارة السعودية في مسقط، اليوم السبت، بأنها باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين على إثر حادث سير وقع مساء البارحة على طريق أدم / هيما، وتم نقل المتوفين – رحمهم الله- والمصابين بعد تماثلهم للشفاء إلى المملكة.

وأعربت سفارة المملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما أعربت السفارة عن تثمينها العميق للأخوة العمانيين الذين باشروا الحادث والجهات المعنية لتعاونها وحرصها واهتمامها وتقديم التسهيلات اللازمة، وذلك حسبما ذكرت السفارة السعودية في مسقط بمنشور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.