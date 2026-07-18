سكالوني: خبرة النهائيات لا تمنح الأرجنتين أفضلية أمام إسبانيا

أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أن المنتخب الإسباني يمتلك إمكانات فنية وتكتيكية تثير القلق قبل مواجهة المنتخبين، بعد غدٍ الأحد، في نهائي كأس العالم 2026 على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الرسمي، اليوم: “إسبانيا منتخب كبير ويقدم مستويات مميزة تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، وكل شيء فيه يثير قلقي”، مبينًا أن المنتخبين يتشابهان في الاعتماد على الاستحواذ وبناء اللعب بالكرة، معربًا عن أمله في أن يقدما مباراة تليق بالنهائي.

وأشاد سكالوني بقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن بلوغه النهائي في سن التاسعة والثلاثين يمثل إنجازًا استثنائيًا، حيث يتقاسم ميسي صدارة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف مع مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن فريقه يستعد للمباراة بالطريقة نفسها التي يستعد بها لأي لقاء، مع التركيز على الجوانب الفنية وإبعاد اللاعبين عن الضغوط، مستبعدًا أن تمنح خبرة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 أفضلية أمام إسبانيا، مبينًا أن لاعبي المنتخبين اعتادوا خوض المواجهات الكبرى.

وتطرّق سكالوني إلى أن نجاحات المنتخب الأرجنتيني خلال الأعوام الأخيرة جعلت طريقة لعبه معروفة لدى المنافسين، مؤكدًا أن بلوغه النهائي مجددًا يمنح ما حققه قيمة أكبر.