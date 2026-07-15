يهمك_تعرف | خطوات الحصول على السكن لمستحقي الضمان عبر سكني

أوضح برنامج سكني أن التقديم للحصول على الدعم السكني يتم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، مشيرًا إلى أنه في حال تبين أن مقدم الطلب من الحالات المدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمستفيدة من الضمان الاجتماعي والمستحقة للدعم، فسيُحوَّل الطلب تلقائيًا إلى برنامج الإسكان التنموي.

وبيّن البرنامج أن هذا الإجراء يهدف إلى بدء عملية التواصل بين الجمعية الشريكة والمستفيد، لاستكمال إجراءات الاستفادة من الحلول السكنية المتاحة.

وأكد سكني ضرورة تسجيل المستفيد في إحدى الجمعيات الشريكة للإسكان التنموي، لافتًا إلى أنه فور توفر وحدة سكنية مناسبة سيتم التواصل مع المستفيد وإفادته بجميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات التخصيص والاستفادة من الوحدة السكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.