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يهمك تعرف
فور توفر وحدة سكنية مناسبة سيتم التواصل مع المستفيد

#يهمك_تعرف | خطوات الحصول على السكن لمستحقي الضمان عبر سكني

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
#يهمك_تعرف | خطوات الحصول على السكن لمستحقي الضمان عبر سكني
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج سكني أن التقديم للحصول على الدعم السكني يتم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، مشيرًا إلى أنه في حال تبين أن مقدم الطلب من الحالات المدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمستفيدة من الضمان الاجتماعي والمستحقة للدعم، فسيُحوَّل الطلب تلقائيًا إلى برنامج الإسكان التنموي.

وبيّن البرنامج أن هذا الإجراء يهدف إلى بدء عملية التواصل بين الجمعية الشريكة والمستفيد، لاستكمال إجراءات الاستفادة من الحلول السكنية المتاحة.

وأكد سكني ضرورة تسجيل المستفيد في إحدى الجمعيات الشريكة للإسكان التنموي، لافتًا إلى أنه فور توفر وحدة سكنية مناسبة سيتم التواصل مع المستفيد وإفادته بجميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات التخصيص والاستفادة من الوحدة السكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من  صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حلول تمويلية مبتكرة

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

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