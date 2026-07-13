سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي

احتضنت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشهدًا ليليًا استثنائيًا، تجلت فيه سماء صافية مرصعة بالنجوم، في لوحة طبيعية امتزج فيها سكون الصحراء بجمال السماء، لتبرز المحمية بوصفها إحدى أبرز الوجهات الوطنية التي تتمتع ببيئة مثالية لمراقبة السماء والاستمتاع بالمشاهد الفلكية.

وأظهرت المشاهد امتداد السماء المظلمة بعيدًا عن مصادر التلوث الضوئي، ما أتاح ظهور آلاف النجوم بوضوح، إلى جانب ملامح درب التبانة، في مشهد يعكس نقاء الأجواء واتساع الأفق الذي تتميز به المحمية، فيما أضفت الأشجار والنباتات البرية على المشهد بعدًا جماليًا يعزز انسجام عناصر الطبيعة في بيئة صحراوية هادئة.

ويُعد الظلام الطبيعي الذي تتميز به المحمية أحد أبرز مقوماتها البيئية، إذ يتحول مع حلول الليل إلى مصدر للإبهار، حين تضيء النجوم السماء وتمنح الزوار تجربة بصرية فريدة تجمع بين التأمل والهدوء، في مشهد يجسد التوازن بين المحافظة على البيئة وإبراز كنوزها الطبيعية.

وتواصل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعزيز مكانتها وجهةً لمحبي الطبيعة والتصوير الفلكي، لما توفره من بيئة نقية وأفق مفتوح يتيحان رصد الأجرام السماوية والاستمتاع بجمال السماء الليلية، بما يعكس ثراء التنوع الطبيعي الذي تزخر به المحمية ويعزز قيمتها البيئية والسياحية على مدار العام.