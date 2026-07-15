سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية

استقبلت شركة المياه الوطنية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث التقى سموه الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، بحضور عددٍ من قيادات الشركة.

واطلع سموه على مشاريع الشركة الاستراتيجية، وخططها المستقبلية بالإضافة إلى جهودها في برامج المسؤولية الاجتماعية.