بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026 وظائف شاغرة في طيران أديل سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
استقبلت شركة المياه الوطنية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث التقى سموه الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، بحضور عددٍ من قيادات الشركة.
واطلع سموه على مشاريع الشركة الاستراتيجية، وخططها المستقبلية بالإضافة إلى جهودها في برامج المسؤولية الاجتماعية.