سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة

كشف مصدر أمني عُماني عن تعرّض مواقع في محافظة مسندم في سلطنة عُمان إلى استهدافٍ بواسطة طائرات مسيّرة، وفقاً لوكالة أنباء عُمان دون تحديد مصدر الهجمات.

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، مجددة التأكيد بأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المُستجدات حفاظاً على سلامة البلاد، وفقا لـ”العربية”.

ورغم عدم تحديد عُمان مصدر الهجمات ذاتها إلا أن الاتهامات تتوجه إلى إيران باستهداف محافظة مسندم العُمانية عقب ساعات من اختتامها جولة مباحثات في مسقط بشأن مضيق هرمز.

وتحظى مسندم بأهمية استراتيجية لافتة إذ تُطل على مضيق هرمز الذي يعد أكثر الممرات المائية الدولية أهمية بالنسبة لصادرات النفط والتجارة، إذ يمر عبره نحو 90% من صادرات دول الخليج من النفط إلى العالم الخارجي، كما أنه يعد البوابة الشرقية لحركة التجارة والملاحة من وإلى الدول المطلة على الخليج.

وتقع محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان وتطل على مضيق هرمز وهو بمثابة البوابة التي تربط بين الخليج وبين البحار المفتوحة في بحر عمان والمحيط الهندي، في حين تضم مسندم 4 ولايات وهي ولايات خصب ودبا وبخا ومدحا، ومركز المحافظة ولاية خصب.