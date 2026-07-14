Icon

الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة Icon المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة Icon انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا” Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري Icon سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة Icon الصحة العالمية تحذر من تجاوز تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قدرات الاستجابة Icon مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة Icon النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للتهديدات الصاروخية التي تعرّضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وتؤكّد تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.

ودعت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم جميع الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن، ويحفظ مصالح الدول المجاورة له.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين وتستنكر بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والأردن
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على...

أخبار رئيسية
بيان سعودي كندي: بناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين وتعزيز التعاون في شتى المجالات
السعودية

بيان سعودي كندي: بناء شراكة قوية ومستقبلية...

السعودية
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
أخبار رئيسية

السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة

أخبار رئيسية
السعودية لإعادة التمويل العقاري تعلن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية
أخبار رئيسية

السعودية لإعادة التمويل العقاري تعلن إتمام تسعير...

أخبار رئيسية
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
السعودية

الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة...

السعودية
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
العالم

سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم...

العالم