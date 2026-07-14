سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة

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أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للتهديدات الصاروخية التي تعرّضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وتؤكّد تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.
ودعت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم جميع الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن، ويحفظ مصالح الدول المجاورة له.