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سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ مساءً
سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن
المواطن - فريق التحرير

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امتدادًا لجهوده الإنسانية في دعم المرضى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية التخصصية لهم، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الصحية، حيث تكفل بعلاج الطفل الفلسطيني “عبدالله محمود”، البالغ من العمر عامين، والمصاب بمرض اللوكيميا.
وشملت المبادرة نقل الطفل إلى مركز الحسين للسرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتنفيذ الخطة العلاجية المتكاملة تحت إشراف فريق طبي متخصص، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا نوعيًا لعلاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان في الأردن.​
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتاجين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.

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