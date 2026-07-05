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سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي
المواطن - واس

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دعم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ(25.000) وجبة غذائية ساخنة، استفاد منها (25.000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المساعدات الإغاثية امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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