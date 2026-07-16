سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (24,500) ألف وجبة غذائية

أمد المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (24,500) ألف وجبة غذائية، استفاد منها (24,500) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا للالتزام السعودي الراسخ بمساندة الأشقاء في غزة، وتتويجًا للجهود الإغاثية المتواصلة التي تبذلها المملكة تأكيدًا على دورها الريادي وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني في كافة المحن والأزمات.