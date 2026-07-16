سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (24,500) ألف وجبة غذائية لليوم الثاني.. المغرب يكافح حرائق غابات أتت على 14 هكتارا بالحوز لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى الخليج اعتبارا من سبتمبر جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على اعتمادات دولية ضبط مواطن مخالف بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران قطر تدين الهجمات الإيرانية على 3 دول عربية: انتهاك سافر للسيادة مطار الملك سلمان الدولي يبدأ تنفيذ النظام الرقمي الموحد لإدارة المشاريع الإنشائية نائب ترامب : ضغوط إسرائيلية على واشنطن لاستمرار الحرب مع إيران الجيش الألماني يختبر مسيّرة لإجلاء المصابين من ساحات القتال
أمد المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (24,500) ألف وجبة غذائية، استفاد منها (24,500) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا للالتزام السعودي الراسخ بمساندة الأشقاء في غزة، وتتويجًا للجهود الإغاثية المتواصلة التي تبذلها المملكة تأكيدًا على دورها الريادي وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني في كافة المحن والأزمات.