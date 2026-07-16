سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ للمركز في قطاع غزة- مشروع العمليات الجراحية العاجلة في مستشفى القدس والمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة بالقطاع، والمقام خلال الفترة من 19 مايو وحتى 19 نوفمبر 2026م، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وأجرى الفريق الطبي منذ بدء المشروع (119) عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

يذكر أن المشروع يهدف إلى إجراء (500) عملية جراحية عاجلة لصالح (500) مريض من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، بما يسهم في إنقاذ المرضى والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب تقليل الأعباء المالية عن الأسر في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.