سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لمساعدة الشعب الفلسطيني، حيث وزع مطبخه المركزي أمس الأول (25.000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25.000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا للالتزام السعودي الراسخ بمساندة الأشقاء في غزة، وتتويجًا للجهود الإغاثية المتواصلة التي تبذلها المملكة للوقوف مع الشعب الفلسطيني في المحن والأزمات كافة.