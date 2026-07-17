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سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
المواطن - واس

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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لمساعدة الشعب الفلسطيني، حيث وزع مطبخه المركزي (24,500) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (24,500) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.

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