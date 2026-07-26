سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ وزّع مطبخه المركزي 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25,000 فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.