سلمان للإغاثة يوزع 1.464 سلة غذائية في حمص بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.464) سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.464) أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني؛ مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.