الملك سلمان وولي العهد يهنئان كيكو صوفيا هيغوتشي سلمان للإغاثة يوزع 1.464 سلة غذائية في حمص بسوريا #يهمك_تعرف | خطوات إصدار هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر محافظة القرى.. طبيعة آسرة وعبق تاريخ وثراء تراثي سلمان للإغاثة: 576 مستفيدًا من خدمات مركز الأطراف الصناعية في تعز وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء تحذير من السفارة السعودية في فيتنام بسبب موجة عواصف حتى 5 يوليو عوالق ترابية على شرورة البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع النصر يتعاقد مع آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.464) سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.464) أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني؛ مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.