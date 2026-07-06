مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة جامعة طيبة تفتح باب التقديم بنظام التدريس بالساعات للفصل الأول 1448هـ سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% بداية ظهور اللون في نخيل القصيم إيذانًا بانطلاق موسم الرطب هيئة تطوير محمية الملك سلمان تسجل اكتشافًا علميًا لعقرب الموت الأسود العربي فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية ومستجدات الأمن الإقليمي السعودية تدعو دول العالم للشراكة معها لسد فجوات الذكاء الاصطناعي ألمانيا تقر موازنة 2027 بإنفاق يتجاوز 555 مليار يورو ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع
وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، (24,500) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (24,500) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.