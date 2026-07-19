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سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
المواطن - واس

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وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتُجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة هناك.

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