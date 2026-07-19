حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن أعمدة الغبار الدوارة.. ظاهرة جوية تنشأ بفعل حرارة سطح الأرض اكتمال مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة هيئة العقار تعلن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعترض ثلاثة صواريخ إيرانية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10716 نقطة أشهب اللال.. مفردة شعبية تستعيد حضورها مع اشتداد حرارة الصيف “البيئة” تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف
وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتُجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة هناك.