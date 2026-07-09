سلمان للإغاثة يوزع (3,489) كرتون تمر في محافظة اللاذقية

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (3,489) كرتون تمر على الفئات المتضررة في محافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3,489) أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي للأسر المحتاجة والمتضررة في سوريا.