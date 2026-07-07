سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية في محافظة درعا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (750) غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (750) أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي للأسر المحتاجة والمتضررة في مختلف بقاع العالم.