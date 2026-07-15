الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي سلمان للإغاثة يوزّع 154 سلة غذائية في مدينة مزار شريف في أفغانستان وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن لندن تصنف الحرس الثوري تهديدًا أمنيًا وإيران تستدعي المبعوث البريطاني الطائف.. سياحة الفاكهة وجمال المكان ترامب يهدد إيران مجددًا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ كأس العالم 2026.. ردود أفعال متباينة بين الرضى والغضب بعد مبارة فرنسا وإسبانيا الوقاية من 45% من حالات الخرف ممكنة عبر اعتماد أنماط حياة صحية
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (154) سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مدينة مزار شريف بولاية بلخ في أفغانستان، استفاد منها (1.078) فردًا بواقع (154) أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.