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سلمان للإغاثة يوزّع 154 سلة غذائية في مدينة مزار شريف في أفغانستان

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 154 سلة غذائية في مدينة مزار شريف في أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (154) سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مدينة مزار شريف بولاية بلخ في أفغانستان، استفاد منها (1.078) فردًا بواقع (154) أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.

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