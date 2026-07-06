سلمان للإغاثة يوزّع 176 خيمة في خان يونس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (176) خيمة على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (1,056) فردًا، ضمن مشروع تسليم المساعدات العينية المقدمة من المركز للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لدعم العائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة.