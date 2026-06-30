سلمان للإغاثة يوزّع 390 سلة غذائية في ولاية غور بأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (390) سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مديرية مرغاب بولاية غور في أفغانستان، استفاد منها (2,730) فردًا بواقع (390) أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2026م.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الأفغاني الشقيق.