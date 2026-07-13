سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا مسام ينزع 1,293 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع تركي المالكي: الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية تمكين المرأة في السعودية.. 44% في المناصب القيادية و32% في الأمن السيبراني أمانة جدة تتلف أكثر من 4.5 أطنان من الأغذية واللحوم المخالفة في الفيصلية ضبط مواطن رعى 60 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز ترامب: إعادة الحصار على إيران و20% رسوم على الشحنات العابرة لمضيق هرمز خالد بن ناصر يتخرج من القيادة والأركان بالبحرين ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (673) سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (4,038) فردًا، ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة.