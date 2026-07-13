سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (673) سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس بقطاع غزة، استفاد منها (4,038) فردًا، ضمن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة.