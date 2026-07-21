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سلمان للإغاثة يوزّع 797 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في مدينة خان يونس بقطاع غزة

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 797 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في مدينة خان يونس بقطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (797) سلة غذائية عبر مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في مدينة خان يونس في قطاع غزة، استفاد منها (4,782) فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ونفذت الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، عمليات توزيع متتابعة وفق برنامج ميداني يهدف إلى الحفاظ على استمرارية وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتوسيع دائرة المستفيدين، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للأسر في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها في القطاع.

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