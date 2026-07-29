سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سمح لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتاجة

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سمح للخدمات الطبية، لتقديم الدعم الطبي والعلاجي للحالات الصحية التي تحتاج إلى رعاية من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج في الدول المحتاجة.
وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية سمح الدكتور نايف بن مطخان الشراري، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع الجهات الصحية، ودعم البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للفئات الأشد احتياجًا، وتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.