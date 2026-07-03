سلمان للإغاثة: 576 مستفيدًا من خدمات مركز الأطراف الصناعية في تعز

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قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ (576) مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يونيو 2026 م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم (1.579) خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور (57%) ونسبة الإناث (43%)، وشكلت نسبة النازحين (15%) والمقيمين (85%) من إجمالي المستفيدين، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.