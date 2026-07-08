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سماء السعودية تشهد غدًا اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
سماء السعودية تشهد غدًا اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد
المواطن - واس

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تشهد سماء المملكة غدًا اقترانًا بين كوكب الزهرة ونجم قلب الأسد، في مشهد فلكي يُمكن رصده بالعين المجردة لمدة تصل إلى ساعتين.
وأوضح رئيس جمعية نور الفلك عيسى الغفيلي، أن كوكب الزهرة سيكون ألمع جرم في الأفق الغربي، فيما يظهر إلى جواره نجم قلب الأسد، وهو ألمع نجوم كوكبة الأسد.
وأشار إلى أن الاقتران لا يعني تقارب الجرمين في الفضاء، وإنما هو تقارب ظاهري ناتج عن وقوعهما في الاتجاه نفسه بالنسبة للراصد على الأرض.
وبين الغفيلي أن نجم قلب الأسد يبعد عن الأرض بنحو 79 سنة ضوئية، في حين يقع كوكب الزهرة داخل المجموعة الشمسية على مسافة تقارب 145 مليون كيلومتر، ورغم هذا التباعد الكبير يبدوان متجاورين في السماء بسبب زاوية الرصد، وأفضل وقت لرصد الظاهرة يبدأ مباشرة بعد غروب الشمس، إذ سيكون الجرمان منخفضين فوق الأفق الغربي، ويمكن مشاهدتهما بسهولة بالعين المجردة.
وأكد أن مثل هذه الاقترانات تُعد من الظواهر الفلكية الجميلة وسهلة الرصد، وتتيح للعموم التعرف على مواقع النجوم والكواكب في السماء، كما تسهم في نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام برصد الظواهر السماوية.

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