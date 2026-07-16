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سوريا تضبط صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات قبل تهريبها إلى لبنان

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
سوريا تضبط صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات قبل تهريبها إلى لبنان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة النوعية عبر الحدود السورية – العراقية، مؤكدة ضبطها قبل إدخالها إلى الأراضي السورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس، أن العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الشبهات، حيث جرى تفتيشها، ما أسفر عن ضبط شحنة أسلحة ضمت صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، إلى جانب طائرات مسيّرة.

وتابعت أن التحقيقات الأولية، استنادًا إلى الأدلة والقرائن التي جُمعت خلال العملية، أظهرت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح “ميليشيا حزب الله الإرهابية”، على حد وصفها.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد جميع المتورطين فيها، والشبكات المرتبطة بعملية التهريب.

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