سوريا تقبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق

قبضت قوات الأمن السورية، مساء اليوم على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق قبل يومين.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، مبينة أن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة، ونُفذت عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.

وأكّدت الوزارة -وفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء- أن التحقيقات متواصلة مع المقبوض عليهم، لكشف كامل تفاصيل المخطط الإرهابي وارتباطات الخلية.

من جانبه أشار وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلى أنه سيتم الكشف عن هوية أفراد الخلية، وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم للرأي العام عقب استكمال التحقيقات معهم.

وكان انفجاران وقعا يوم الثلاثاء الماضي قرب ‏وزارة السياحة في دمشق، وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، أثناء قيام قوى الأمن الداخلي السوري بمحاولة تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا قد رصدتهما خلال ‏عملياتها الميدانية.