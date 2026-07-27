سوريا تُدين بشدة محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية ‏

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أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية، عادةً هذه الاعتداءات انتهاكًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا لأمن المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددةً موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.