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سوريا تُدين بشدة محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية ‏

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ مساءً
سوريا تُدين بشدة محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية ‏
المواطن - واس

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أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات محاولة ‏استهداف ‏منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية ‏عبر طائرات ‏مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من ‏الأراضي العراقية، ‏عادةً هذه الاعتداءات انتهاكًا لأمن ‏المملكة واستقرارها، ‏وتهديدًا لأمن المنطقة‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، ‏تضامن ‏سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما ‏تتخذه ‏من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ‏مجددةً ‏موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من ‏شأنه ‏زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‎.

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