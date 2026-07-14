سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (86.10) نقطة، ليصل إلى مستوى (10715.61) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (259) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (73) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (184) شركة.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وإنتاج، والعقارية، ودي بي اس، والفخارية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم بي سي، وبي إس إف، ومسار، وتبوك الزراعية، ومجموعة صافولا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(4.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، ومهارة، وبان، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والبحر الأحمر، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (0.68) نقطة، ليصل إلى مستوى (22538.91) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (10) ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.9) مليون سهم.