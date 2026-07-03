سويسرا تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بفوزها على الجزائر

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وافتتح بريل إيمبولو التسجيل للمنتخب السويسري عند الدقيقة (10)، قبل أن يعزز دان ندويي النتيجة بإحراز الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني عند الدقيقة (46).

وبهذا الفوز، حجز المنتخب السويسري مقعده في دور الـ16، إذ ينتظر مواجهة الفائز من لقاء كولومبيا وغانا المقرر إقامته غدًا ضمن منافسات الدور ذاته.