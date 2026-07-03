واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز سويسرا تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بفوزها على الجزائر البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم 2026 توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق استقالة القائد الأعلى لـ القوات الأمريكية في أوروبا إسبانيا تتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بثلاثية في شباك النمسا ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32% ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير
تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
وافتتح بريل إيمبولو التسجيل للمنتخب السويسري عند الدقيقة (10)، قبل أن يعزز دان ندويي النتيجة بإحراز الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني عند الدقيقة (46).
وبهذا الفوز، حجز المنتخب السويسري مقعده في دور الـ16، إذ ينتظر مواجهة الفائز من لقاء كولومبيا وغانا المقرر إقامته غدًا ضمن منافسات الدور ذاته.