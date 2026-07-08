سويسرا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بفوزها على كولمبيا

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أكمل المنتخب السويسري عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المواجهة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية.
وشهدت المباراة حذرًا دفاعيًا كبيرًا من المنتخبين، مع تبادل المحاولات على مدار (120) دقيقة، إلا أن تألق الحارسين وتماسك الخطوط الخلفية حالا دون هز الشباك، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري بنتيجة (4-3).
وبهذا الفوز، حجز المنتخب السويسري بطاقة العبور الأخيرة إلى الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الأرجنتيني، مكتملًا بذلك عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة في البطولة.