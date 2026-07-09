شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها

كشف مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، أن شهر يونيو الماضي كان أكثر أشهر يونيو حرًا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، فيما تجتاح القارة موجة حر جديدة.

وأوضح المرصد في تقريره الشهري اليوم الخميس، أن متوسط درجة الحرارة في أوروبا الغربية بلغ (20,74) درجة مئوية في يونيو، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين عامَي 1991 و2020، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للمنطقة والمسجل في يونيو 2025.

وأوضحت المسؤولة الإستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى (CEPMMT) سامانثا بورغس، أن أوروبا تشهد احترارًا أسرع بكثير من المعدل العالمي، مبينةً أن التغيرات في حركة الغلاف الجوي أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وأضافت أن التغيرات المرصودة في حركة الغلاف الجوي تشير إلى أن هذه الظاهرة ستتكرر وتتضاعف في أوروبا مستقبلًا، مما يؤدي إلى المزيد من موجات الحر، مشيرة إلى أن هذه الموجات ستكون أكثر حدة، وستستمر لفترات أطول وستشمل مساحات جغرافية أوسع.

وأظهر تقرير “كوبرنيكوس” أيضًا أن درجات الحرارة العالمية في يونيو تجاوزت بمقدار (1,39) درجة مئوية المتوسط التقديري لعصر ما قبل الثورة الصناعية.