مصر تدين استهداف المملكة: ندعم الرياض في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها شواطئ جازان وجهة صيفية تستقطب المتنزهين بمرافق متكاملة غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي بـ30 برنامجًا تدريبيًا الدفاع الكويتية: اعتراض 39 هدفاً معادياً وإصابة 4 عسكريين باستهداف قطعة بحرية المصدر: الدفاع الكويتية: إصابة 4 جنود في استهداف قطعة بحرية واعتراض مسيرات اكتشاف “مادة وهمية” في مياه الشرب تحير العلماء باكستان تدين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة العمارة الحجرية في الطائف.. إرثٌ معماريٌ يحفظ هوية المكان ويعزز جاذبيته السياحية منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
تشهد شواطئ منطقة جازان خلال موسم الصيف إقبالًا متزايدًا من المتنزهين والزوار، للاستمتاع بالأجواء البحرية المعتدلة، والمناظر الطبيعية، وما توفره الواجهات البحرية من مرافق وخدمات متكاملة، جعلتها وجهةً مفضلةً للعائلات والأفراد.
وتستقبل الواجهة البحرية الشمالية والجنوبية بمدينة جيزان، إلى جانب شواطئ المحافظات الساحلية، أعدادًا كبيرة من الزوار خلال ساعات المساء، حيث تتنوع الأنشطة بين التنزه، وممارسة رياضة المشي، والألعاب الشاطئية، والجلوس في المساحات الخضراء، والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس.
وأسهمت أعمال التطوير التي شهدتها الواجهات البحرية في تعزيز جاذبية هذه المواقع، من خلال توفير المماشي، ومناطق الجلوس، وألعاب الأطفال، والإنارة، ومرافق الخدمات، بما يرفع من جودة تجربة الزائر ويعزز خيارات السياحة الداخلية في المنطقة.
وتُعد شواطئ جازان من أبرز المقومات السياحية الطبيعية في المملكة، لما تتميز به من امتداد ساحلي على البحر الأحمر، وتنوع بيئي، وجزر قريبة، ما يجعلها مقصدًا للباحثين عن الاستجمام والاستمتاع بالطبيعة، خاصة خلال الإجازات ونهاية الأسبوع.
وتواصل الجهات ذات العلاقة جهودها في تهيئة الشواطئ والواجهات البحرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للمتنزهين، وتعزيز مكانة جازان وجهةً سياحيةً على مدار العام.