صدور موافقة المقام السامي على استضافة السعودية لأولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولة

صدرت موافقة المقام السامي على استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” في مدينة جدة، بمشاركة 19 دولة يمثلها نحو 120 طالبًا ومختصًا علميًا، وبتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس 2026.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد العلوم النووية الدولي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم الاثنين 3 أغسطس 2026م.

ويمثل أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO)، الذي أقرّته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة علمية دولية لتبادل الخبرات بين الطلبة في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وتعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال الحيوي، وتشجيعهم على تطوير حلول وابتكارات تسهم في توسيع تطبيقات العلوم النووية للأغراض السلمية.

ورفع الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” عبدالعزيز الكريديس، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم مستمر للطلبة والطالبات الموهوبين والمبدعين، وتمكين أبناء وبنات الوطن من المنافسة في المحافل العلمية الدولية، وتعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية لاستضافة أبرز المنافسات والفعاليات العلمية.

وثمّن الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وما تقدمانه من دعم وتعاون في تنظيم الأولمبياد؛ بما يُسهم في تمكين المواهب العلمية، وتنمية قدرات الطلبة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وإعداد الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية المتقدمة.

وأعرب الكريديس عن تقديره للشراكة الإستراتيجية الراسخة مع وزارة التعليم، التي تمثل شريكًا رئيسًا لـ”موهبة” في مختلف برامج اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، مشيدًا بما تقدمه من دعم للبرامج والمنافسات العلمية، ومثمنًا الشراكة الإستراتيجية مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وإسهامها في تنظيم الأولمبياد وتعزيز تأهيل الطلبة في التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

ويأتي انعقاد الأولمبياد في المملكة تأكيدًا لما تحظى به من مكانة متقدمة في استضافة وتنظيم المنافسات العلمية الدولية، ودورها في توفير بيئات تنافسية تُسهم في تنمية قدرات الموهوبين وتعزيز التعاون العلمي، ونجاحها في استضافة أولمبياد الكيمياء الدولي عام 2024 في الرياض، وأولمبياد الفيزياء الآسيوي عام 2025 في المنطقة الشرقية.

وبدأت مشاركة المملكة في أولمبياد العلوم النووية الدولي، ممثلة بموهبة منذ انطلاق نسخته الأولى في 2024 في الفلبين، ثم في النسخة التالية في ماليزيا عام 2025، وحققت في المشاركتين 5 جوائز دولية، منها ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية.

وتجسد استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي التزامها بدعم التميز العلمي، وتعزز حضورها في تنظيم واستضافة المنافسات العلمية الدولية، وترسخ مكانتها وجهةً عالميةً لاستضافة أبرز الفعاليات العلمية، بما يُسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية المتقدمة.