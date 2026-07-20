صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد

وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم اتفاقية لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المبتدئ بالتوظيف لـ 3 آلاف مستفيد مستفيدة، وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزيتها للمشاركة في سوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية نوعية ترتبط باحتياجات القطاعات الاقتصادية.

ووقع الاتفاقية كلٌ من مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية التعليم خالد بن محمد الدوسري.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة تُسهم في إكساب الكوادر الوطنية المهارات المهنية والمعارف التطبيقية المطلوبة، وذلك في مجالات: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق والمبيعات والسلامة والصحة المهنية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمحاسبة والضرائب والتأمين وإدارة المخاطر.

وتأتي الاتفاقية امتدادًا لنهج صندوق تنمية الموارد البشرية في بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات التدريبية المتخصصة، بما يُسهم في توسيع نطاق البرامج التدريبية ذات الأثر، ورفع جودة مخرجاتها، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات أصحاب العمل في مختلف القطاعات، انطلاقًا من دور الصندوق في دعم تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري.

كما تأتي الاتفاقية امتدادًا لدور أكاديمية التعلّم في تقديم حلول تدريبية نوعية بالشراكة مع الجهات الوطنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

كما تعكس الاتفاقية استمرار التعاون بين الصندوق وأكاديمية التعلّم في تقديم حلول تدريبية متخصصة، تعتمد على أفضل الممارسات في التأهيل والتطوير، وتسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظائف الحالية والمستقبلية، بما يعزز فرص التوظيف والإنتاجية، ويدعم النمو الاقتصادي.